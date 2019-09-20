Ашхабад, , 16:35 — REGNUM В больницах и на станциях «Скорой помощи» в Туркмении продолжает нарастать и без того серьезная нехватка медицинского персонала среднего звена, пишет «Хроника Туркменистана».

Многие медсестры предпочитают уехать на заработки в Турцию, где они трудоустраиваются в качестве сиделок.

Присматривая и ухаживая за пожилыми турецкими гражданами, инвалидами и детьми, они имеют возможность зарабатывать от $500 и выше, не считая того, что работодатель также обеспечивает их проживание и питание.

Вместе с тем, отмечает издание, оставшиеся на родине медсестры вынуждены работать на полторы ставки. Иногда работу медсестер вынуждены выполнять санитарки.

Также нехватка медперсонала привела к тому, что граждане Туркмении теперь вынуждены самостоятельно выяснять и вычислять, когда им нужно привести своих детей на очередную вакцинацию. Раньше этим занимались медсестры в поликлинниках.

ИА REGNUM напоминает, что Туркмения, Узбекистан и Киргизия входят в топ-10 стран по количеству граждан, которые получили разрешение на трудоустройство в Турции.