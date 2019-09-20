Сочи, Краснодарский край, , 16:30 — REGNUM Отказаться от поездок на личном автотранспорте призвали жителей Сочи на время проведения экономического форума «Россия — Африка», 20 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничение будет действовать с 20 по 27 октября. В этот период работа рейсовых автобусов и электричек будет усилена.

Кроме того, под запрет попали грузовые автомобили весом более 3,5 тонны. Для них проезд по федеральным автодорогам Адлеровского района будет открыт лишь с полуночи до 6 утра.

Также под запретом будет въезд частного неаккредитованного транспорта в район Олимпийского парка.

Напомним, саммит «Россия — Африка» пройдет в Сочи с 23 по 24 октября. Его посетят представители бизнеса, а также лидеры государств и чиновники большинства африканских стран.

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