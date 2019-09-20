Удомля, Тверская область, , 16:15 — REGNUM Концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион Росатома) вступил в Ассоциацию участников отрасли ЦОД (центров обработки данных). Об этом стало известно в ходе Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД, который проходит 19−21 сентября в г. Удомле Тверской области, где расположена Калининская АЭС.

Напомним, Росэнергоатом совместно с Ростелекомом реализует проект ЦОД «Калининский» при Калининской АЭС. На сегодняшний день это самый большой центр обработки данных в России и Европе.

Первая очередь ЦОД — 48 мВт — уже построена, сейчас строится вторая очередь на той же площадке. Как сообщил Сергей Мигалин, заместитель генерального директора по экономике и финансам концерна «Росэнергоатом», руководитель проекта по сооружению ЦОД, это будет немного другой ЦОД, контейнерно-модульного исполнения, ориентированный на спецвычисления. Эта очередь должна быть закончена в этом году.

«На рынке эксплуатации ЦОДов мы не просто не новички, а мы занимаемся этим долгие годы. Основная наша работа — это эффективная эксплуатация очень сложного оборудования. Мы сами являемся крупнейшим заказчиком под большие мощности для обработки данных и под огромные ЦОДы. Мы поняли, что можем делать это не просто в формате локальных ЦОДов, а можем рассматривать строительство гипер-ЦОДов как бизнес-идею», — рассказал Мигалин.

По его словам, строить гипер-ЦОДы в условиях техногенных рисков в крупных городах невозможно, потому что нужны большие объёмы энергии, есть риски аварий. Поэтому было решено начать тиражировать программу федеральных ЦОДов, которые вынесены из мегаполисов, но при этом находятся в таких местах, которые обеспечены доступностью для инженерного персонала, могут быть оптимально подключены к энергоснабжению как с точки зрения надёжности, так и с точки зрения цены электроэнергии.

Преимущества предлагаемых Росэнергоатомом ЦОДов заключаются в максимальной защищённости: центр, расположенный непосредственно рядом с атомной станцией, является объектом федеральной инфраструктуры, защищённой средствами ПВО. С точки зрения хранения наиболее критических в коммерческом плане и в государственном плане данных это лучшая площадка, которая защищена на физическом уровне и на уровне резервирования энергоснабжения.

В планах концерна строительство крупных ЦОДов в других регионах. В частности, в этом году начинаются работы на площадках в Сосновом Бору (Ленинградская область) и Иннополисе (Татарстан).

По мнению президента Ассоциации участников отрасли ЦОД Игоря Дорофеева, Росэнергоатом может стать драйвером в развитии отрасли центров обработки данных в России. «ЦОДы — это по сути цифровые фабрики, которые фактически перерабатывают электричество в IT-услуги, то есть рядом нужен большой надежный источник энергоснабжения и желательно с низкими тарифами. В случае с ЦОД «Калининский» генерация находится в непосредственной близости, это сразу же проецируется на тарифы, услуги, и получается очень хороший эффект. Есть три кита — надежность, эффективность, безопасность. Близость АЭС все это обеспечивает. Это вполне успешный проект, который должен развиваться», — отметил Дорофеев.

Роман Доронин, директор ЦОД «Калининский», рассказал, что в настоящее время на объекте работают около 40 человек. Центр оснащен системами прецизионного холодоснабжения, пожарной безопасности, системой мониторинга и автоматизации инфраструктуры. Территория вокруг центра снабжена системами комплексной физзащиты. Служба эксплуатации ЦОД выросла из атомной отрасли, унаследовав основные принципы безопасной эксплуатации в атомной отрасли.

В будущем Росатом сможет предлагать услугу по сооружению и эксплуатации центров обработки данных на мировом рынке в пакете с проектами строительства атомных станций.

«Открытие ЦОДа означает поворот Росатома в сторону комплексных единых цифровых решений как для страны, так и для расширения нашего предложения, которое мы делаем зарубежным партнёрам», — заявила Екатерина Солнцева, директор по цифровизации ГК «Росатом».