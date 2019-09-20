Великий Новгород, , 15:59 — REGNUM В России на развитие городской среды в рамках профильного национального проекта в 2020—2022 годах предусмотрено более 400 млрд рублей из федерального бюджета, заявил 20 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме «Среда для жизни: города» в Великом Новгороде.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«На ближайшую трехлетку на эти цели в бюджете РФ, который мы вчера на правительстве одобрили, запланировано более четырех сотен миллиардов рублей», — сказал Медведев.

По его словам, также на эти цели предусмотрены расходы из региональных и муниципальных бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 сентября, Дмитрий Медведев принимает участие в форуме «Среда для жизни: города», который начался в Великом Новгороде 19 сентября. Программа второго дня форума посвящена приоритетам развития государства до 2024 года

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