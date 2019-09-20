Москва, , 15:42 — REGNUM Продажи автомобилей в 2019 году могут приблизиться к продажам прошлого года, при этом в отрасли ожидают позитивный эффект от перезапуска программ льготного автокредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил директор филиала АГ «Авилон» Александр Кочетков.

«По нашим прогнозам, в целом по итогам года при позитивной тенденции рынок может приблизиться к продажам 2018 года. На динамику масс-сегмента в ближайшие месяцы повлияет завершение отпускного периода», — заявил Кочетков.

По его словам, массовый сегмент рынка более чувствителен к росту цен, нежели премиальные марки — последние не имеют существенной зависимости от господдержки или кредитных ставок банков, всегда имея своего покупателя.

«Из позитивных факторов, способных повлиять на динамику продаж в масс-сегменте, мы отмечаем перезапуск программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», — указал Кочетков.

Комментируя опрос ВЦИОМ, согласно которому двумя и более автомобилями обладают 18% граждан России, эксперт отметил, что это наиболее типично для жителей крупных российских городов, таких как Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск.

«В них более высокий уровень дохода и в день людям приходится преодолевать существенные расстояния. Мы отмечаем, что зачастую семейные люди приобретают, к примеру, седаны для мобильных поездок по городу, чаще всего из дома на работу и на деловые встречи, а уже вместительные кроссоверы покупают для выездов на природу, путешествий, совершения покупок, и, конечно же, чтобы отвозить детей в школу», — отметил он.

Между тем, по данным Автостата, срок владения автомобилем в среднем по стране увеличился до 6,5 лет.

«Это объясняется тем, что выросли стоимость владения автомобилем, транспортный налог, повысилась плата за парковку, заметную роль сегодня играют и штрафы за скорость. Кроме того, активно развиваются общественный транспорт и каршеринг. По этим причинам автовладельцы задумываться о целесообразности покупки второго автомобиля», — добавил он.

Ранее «КоммерсантЪ» сообщил о том, что согласно опросу ВЦИОМ, 18% граждан России имеют в семье более одного автомобиля. Только одна машина в семье есть у 49%, у оставшихся 33% машины нет.