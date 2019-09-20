Краснодар, , 15:42 — REGNUM 29 долгостроев на территории Краснодарского края, признанных «инвестиционно непривлекательными», будут достроены за счет денег, выделенных на федеральном уровне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации края. Вопрос обсуждался на совещании с обманутыми дольщиками 20 сентября.

«Финансирование получат 29 домов, которые лишены инвестиционной привлекательности. Мы передали в Москву список всех долгостроев — всего их 64. Набрав такой темп, проблему с финансированием строительства проблемных домов в ближайшей перспективе мы закроем», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Решение о том, что Кубани на решение проблем дольщиков будут выделены федеральные деньги, было принято в конце августа, в ходе визита в регион заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

На данный момент в регионе остаётся 64 долгостроев, для завершения строительства которых власти не сумели найти инвесторов. Всего же в регионе числится 300 проблемных строительных объектов по договорам долевого участия. Для 112 власти ищут инвесторов, 108 будут достраиваться за счет застройщиков. По 13 заключены соглашения с инвесторами в рамках закона края о защите прав дольщиков. Три объекта достроят за счет субсидии, выделенной из федерального бюджета.