Тбилиси, , 15:42 — REGNUM Национальный банк Грузии проведет специальное заседание комитета по монетарной политике 25 сентября, сообщили 20 сентября в пресс-службе финансового регулятора.

«На заседании комитет обсудит монетарную политику по процентной ставке», — говорится в сообщении. В Нацбанке уточнили, что комитет по монетарной политике собирается восемь раз в год. Следующее заседание состоится 23 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Национальный банк Грузии поднял ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта, до 7%. Глава финреглятора Коба Гвенатадзе заявил, что банк готов продолжить ужесточение кредитно-денежной политики.

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