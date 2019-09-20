Киев, , 15:40 — REGNUM Власти Украины рассмотрят возможность закупки определенного объема газа у России, речь идет не только о Газпроме, заявил 20 сентября министр энергетики этой страны Алексей Оржель.

«Там есть и другие поставщики — другие компании, которые могут это совершать», — сказал он.

По его словам, сделка возможна только если из нее будут начисто исключены политическая составляющая и «давление с российской стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным компании «Укртрансгаз», с момента завершения отопительного сезона запасы газа в украинских газохранилищах увеличились в 2,2 раза, до 19,355 млрд куб. метров. По состоянию на 14 сентября украинские газохранилища заполнены на 62%, а объём газа на 26% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Читайте также: Новак оценил итоги встречи Россия — Украина — ЕС по газу