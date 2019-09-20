Москва, , 15:39 — REGNUM Две трети российских туристов (65%) часто забирают из отелей шампуни, шапочки и гели для душа, 12% — «редко». Свидетельствуют результаты опроса Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ванная комната в отеле Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Подробнее: Туристы не смогут забрать из отелей шампуни и гели для душа

Три четверти (77%) редко, но всё-таки забирают гигиенические и косметические принадлежности.

Лишь 22% российских туристов заявили, что им незачем забирать различные душевые принадлежности.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы, поселившиеся в отелях Mariot, не смогут забрать с собой маленькие одноразовые бутылочки с шампунями и гелями для душа.

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