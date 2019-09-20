Киев, , 15:31 — REGNUM На Украине в порт «Южный» Одесской области прибыло очередное судно с 73 тоннами колумбийского угля, говорится в заявлении украинского энергетического холдинга ДТЭК.

«Новая партия позволит продолжить накопление угля на складах теплоэлектростанций, чтобы зимой ТЭС стабильно обеспечивали Украину светом и теплом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следующая одна партия колумбийского угля ожидается на следующей неделе, а последнее судно придет в октябре.

Напомним, согласно официальной информации Минэнерго Украины, запасы угля на складах ТЭС по состоянию на 2 сентября составляли 688,4 тыс. тонн, что в 2,2 раза (на 885,1 тыс. тонн) ниже прошлогодних.

По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, если в 2018 году в стране были проблемы с накоплением угля на складах, то сейчас «это просто катастрофа».

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