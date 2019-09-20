Москва, , 15:24 — REGNUM Объём сокращения производства хлористого калия на предприятиях «Уралкалия» во втором полугодии 2019 года может составить от 350−500 тыс. тонн, сообщает 20 сентября пресс-служба компании.

«Основными причинами являются рыночная конъюнктура, а также проведение плановых остановочных ремонтов на рудоуправлениях компании», — говорится в сообщении.

Возможное сокращение соответствуют стратегии компании, в соответствии с которой объёмы производства соотносятся с ценами и спросом на ключевых рынках. Таким образом, пояснили в «Уралкалии», будет исключена возможность реализации продукции по ценам, которые необоснованно ниже рыночных индикаторов.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей калия. В первом полугодии объём выпуска хлористого калия составил 5,7 млн тонн, снизившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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