Москва, 20 сентября 2019, 15:23 — REGNUM Иностранным туристам один из отелей в Турции предлагает новый вид сервиса — rage room (комната ярости) или, говоря простым языком, «бесильню», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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«Комната снятия стресса», где можно разбить посуду, компьютер, телевизор и другие предметы, входит в перечень услуг одного из 4-звездочных отелей Аланьи.
В самом отеле заявили, что «бесильней» в основном пользуются мужчины 18−38 лет, деятельность которых связана с бизнесом.
Чаще всего в «комнату ярости» идут всё крушить туристы из Скандинавии, Германии, Нидерландов и Великобритании.
Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры начинают продажи туров в горнолыжную Турцию.
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