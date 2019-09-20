Сеул, , 15:24 — REGNUM Города Южной Кореи вошли в список мировых финансовых центров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британскую консалтинговую компанию Z/Yen Group.

Согласно рейтингу развития международных финансовых центров, первое место в списке занимает Нью-Йорк с показателем 790 баллов. За ним следуют Лондон (773 б), Гонконг (771 б), Сингапур (762 б) и Шанхай (761 б).

В топ-10 также вошли Токио, Пекин, Дубаи, Шэньчжэнь, Сидней.

Известно, что столица Южной Кореи занимает 36 место в данном списке с показателем 667 баллов, что на 9 баллов больше по сравнению с прошлым годом. А южнокорейский Пусан — 43-е место.

Отметим, что при составлении рейтинг глобальных финансовых центров учитываются деловой климат, развитие финансового рынка, инфраструктура, человеческий капитал, репутация и общие факторы.