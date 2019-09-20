Москва, , 15:12 — REGNUM Одной из проблем лекарственного обеспечения в РФ стали избыточные требования к регистрации тех или иных препаратов, считает член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 20 сентября на пресс-конференции.

Таблетки Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Это касается не только лекарств, направленных на лечение онкологических заболеваний. Если новый препарат где-то появился, мы не можем его применять. Мы должны убедиться в его безопасности и эффективности. Для этого проводятся клинические исследования. По нашему законодательству клинические испытания должны быть проведены на территории Российской Федерации. Эта норма, с моей точки зрения и по мнению ряда законодателей, существенно тормозит процесс регистрации», — сказал Круглый.

По его словам, проведение клинических испытаний — это очень серьёзные затраты, и не все фирмы, производители идут на это. Поэтому, как полагает сенатор, нужно изменить законодательство так, чтобы исключить необходимость проведения локальных клинических испытаний для препаратов, которые уже имели регистрацию. Минздрав РФ, однако, как добавил Круглый, эту инициативу не поддерживает.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева профессора Алексея Масчана, российское законодательство надо изменить так, чтобы отменить все нормы, которые мешают добросовестным западным производителям лекарств выйти на российский рынок.

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