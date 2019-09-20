Уфа, , 15:15 — REGNUM Свыше 20 тонн крови и ее компонентов было изготовлено за 6 месяцев республиканской станцией переливания крови в Башкирии. Об этом сообщил главный врач станции Рамиль Хамитов на координационном совете по вопросам службы крови, передает 20 сентября пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

«За шесть месяцев нашей службой изготовлено свыше 20 тонн крови и ее компонентов», — сказал он.

По его словам, в текущем году было закуплено новое оборудование. Кроме этого, разрабатываются новые методы в производстве компонентов крови. А в следующем году планируется полностью перейти на автоматическую заготовку плазмы.

Отмечается, что служба крови республики входит в десятку лучших служб России. На сегодняшний день на станции зарегистрировано более 70 тысяч доноров.