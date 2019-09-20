Нур-Султан, , 15:04 — REGNUM Урожайность пшеницы в Казахстане в 2019 году упала на 4−5 центнеров с гектара, а урожай зерновых снизился на 15%. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства республики Айдарбек Сапаров, сообщает 20 сентября издание Informburo.

По его слова, в летний период на сокращение урожая повлияла жара, а в осенний период уборочным работам мешают дожди. «Этот год выдался очень сложным. Мы думали, что получим в три раза больше продукции», — сказал замминистра.

В 2019 году в Казахстане планировалось собрать 20 млн тонн зерна, но в настоящее время собрано всего 9,2 млн тонн. Сапаров добавил, что начата кампания по закупки зерна, чтобы не допустить роста цен на хлеб.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель министра сельского хозяйства Казахстан Арман Евниев заявил, что по итогам 2018 года из республики было экспортировано 11,7 млн тонн зерна, что на 32,4% больше, чем в 2017 году.

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