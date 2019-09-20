Москва, , 15:01 — REGNUM По итогам августа 2019 года в России была реализована 21 единица новых моделей английской премиум-марки Rolls-Royce, что в четыре раза выше прошлогоднего уровня продаж. Об этом 20 сентября сообщается на сайте «Автоновости дня».

В общей сложности за первые восемь месяцев 2019 года в РФ было приобретено 115 моделей Rolls-Royce. Это в два раза больше прошлогоднего результата.

В августе первое место по продажам в автомобильной линейке бренда занял вседорожник Cullinan. Доля этой модели составила 47% от общих продаж автокомпании в России. Всего за месяц обладателями такого автомобиля стали 10 российских автолюбителей.

Вторую строчку в модельном списке Rolls-Royce занимает купе Wraith. В последний месяц лета было продано восемь таких машин, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Третье место разделили между собой модели Ghost, Phantom и кабриолет Dawn. В августе их продали по одному экземпляру.

Напомним, Москва стала лидером по проданным автомобилям компании Rolls-Royce. По итогам января-июля 2019 года около двух третей продаж новых моделей британской марки пришлись на Москву и Подмосковье. Причём на столичном автомобильном рынке было продано 50 единиц автомобилей британской марки, а в Московской области реализовано 11 экземпляров.

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