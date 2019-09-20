Москва, , 14:38 — REGNUM Заявления о том, что РФ ждёт резкий рост смертности от онкологических заболеваний, едва ли соответствуют действительности, считает член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 20 сентября на пресс-конференции, комментируя соответствующий прогноз, сделанный 18 сентября известным российским онкологом Алексеем Масчаном. Последний, как известно, связал тенденцию роста смертности с существующими правилами закупки лекарств.

«Если говорить о вчерашнем заявлении детского онколога о возможном всплеске заболеваемости, то я думаю, что это не соответствует действительности», — сказал Круглый.

Кроме того, он призвал не забывать, что когда речь идёт о незарегистрированных лекарственных средствах, могут подразумеваться разные группы препаратов. Это, по словам Круглого, могут быть новые препараты, которые недавно появились в мире, и те препараты, которые уже получали регистрацию в России, но потом утратили её по тем или иным причинам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан призвал обратить внимание на катастрофическое положение с обеспечением дорогостоящими препаратами для лечения лимфобластного и миелобластного лейкозов. По его словам, не лучше дела обстоят и с простейшими лекарствами, которые применяются в сопроводительной терапии и ежедневно необходимы для лечения пациентов

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