Киев, , 14:26 — REGNUM В 2020 году правительство Украины планирует направить почти треть доходов госбюджета на погашение внешних и внутренних долгов. Об этом 20 сентября с трибуны Верховной рады заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект бюджета на 2020 год.

«Много кто обратил внимания на то, что в этот бюджет мы закладываем много на финансирование и обслуживание нашего госдолга и внутреннего, и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти затраты. После 2015 года, после реструктуризации, у нас было несколько лет, когда нам не нужно было возвращать (долги по кредитам — ред.)… Благодаря тому, что мы предусмотрели в бюджете (погашение долгов — ред.) и полностью выполним свои обязательства, это позволит нам на конец 2020 года снизить наш долг к ВВП до 46,7%. Это делает нашу экономику более стойкой. Это позволит нам в будущем выделять больше средств на развитие», — рассказала Маркарова.

Она сообщила, что для правительства приоритетной сферой остается сектор безопасности и обороны, на финансирование которого заложено $9,955 млрд.

«В затратах в нашем фокусе национальная безопасность и оборона. В этом бюджете заложено 245 млрд, это 5,4% к ВВП. Появилась отдельная бюджетная программа, в которой на Совет национальной безопасности и обороны заложены дополнительные средства, которые будут распределен ко второму чтению», — добавила Маркарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября министр финансов Маркарова заявила, что в 2020 году Киев должен направить 438, 1 млрд грн (17 млрд 801 млн долл) на погашение и обслуживание государственного долга, что на 812 млн долл больше, чем в этом году. В первом квартале 2019 года совокупный госдолг Украины снизился с 60,9% ВВП до 59% ВВП. Согласно Среднесрочной стратегии управления госдолгом на 2019−2022 годы отношение прямого госдолга к ВВП должно сократиться до 51,1% ВВП к концу 2019 года и до 42,4% — к концу 2022 года.