Киев, 20 сентября 2019, 14:26 — REGNUM В 2020 году правительство Украины планирует направить почти треть доходов госбюджета на погашение внешних и внутренних долгов. Об этом 20 сентября с трибуны Верховной рады заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект бюджета на 2020 год.
Она сообщила, что для правительства приоритетной сферой остается сектор безопасности и обороны, на финансирование которого заложено $9,955 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября министр финансов Маркарова заявила, что в 2020 году Киев должен направить 438, 1 млрд грн (17 млрд 801 млн долл) на погашение и обслуживание государственного долга, что на 812 млн долл больше, чем в этом году. В первом квартале 2019 года совокупный госдолг Украины снизился с 60,9% ВВП до 59% ВВП. Согласно Среднесрочной стратегии управления госдолгом на 2019−2022 годы отношение прямого госдолга к ВВП должно сократиться до 51,1% ВВП к концу 2019 года и до 42,4% — к концу 2022 года.