Сеул, , 14:30 — REGNUM Вице-президент Samsung Electronics второй раз посетил Японию, после введения экспортных ограничений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, Ли Чжэ Ён был приглашен на церемонию открытия чемпионата мира по регби, который проходит в нескольких японских городах в период с 20 сентября по 2 ноября.

Первый визит представителя компании Samsung в страну восходящего солнца состоялся с 7 по 12 июля.

Известно, что в рамках своего визита в Японию Ли Чжэ Ён намерен встретиться с японскими бизнесменами.

Чемпионат мира по регби является одним из трех крупнейших спортивных событий в мире, наравне с летними Олимпийскими играми и чемпионатом мира по футболу.

Отметим, что ЧМ по регби, проводящийся с 1987 года, впервые проходит в Азии.