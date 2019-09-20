Москва, , 14:20 — REGNUM Та или иная местность или региона всегда предъявляет свои специфические требования к рабочей силе, к специалистам, к их квалификации в той или иной области экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов, комментируя данные о высокооплачиваемой работе в России.

«Если в морском порту Мурманска не будет хватать квалифицированных специалистов по работе на морских кранах, то естественно их заработная плата будет крайне конкурентной. На такой должности у некоторых специалистов уровень заработной платы превышает отметки в 125 — 150 тыс. рублей в месяц, причём это уровень оклада.

Для того, чтобы иметь шансы получения «высокой» заработной платы, надо иметь соответствующую квалификацию и работать в успешно развивающейся сфере бизнеса и экономики. Там, где есть движение в сторону расширения сфер деятельности и в тех регионах России, где инвестиционная и экономическая активность выше, там и уровень заработных плат выше.

Это не удивительно, ведь там, где есть денежный оборот, там шансов карьерно вырасти и получить более высокую квалификацию выше, а это значит, что и условия денежных вознаграждений будут в этих регионах и на этих предприятиях, однозначно, будут выше.

Таким образом получается, что для того, чтобы быть успешным с точки зрения карьеры и зарплаты, надо, как бы это не звучало удивительно, оказаться в нужном месте в нужное время. Ведь если бы в России столицей был Владивосток, то можно быть уверенными в том, что большинство граждан массово приезжали бы именно во Владивосток.

Главное в большой заработной плате — это востребованность тех или иных специалистов экономикой в тот или иной период исторического развития и в стране, и в отдельно взятом регионе России. Именно поэтому и существует такое понятие как промышленные центры, финансовые центры, свободные экономические зоны и экономически благополучные регионы.

Ну кроме этого, существуют и отдельные сектора экономики, которые являются, в тот или иной момент исторического развития страны и мира, центрами опережающего развития и притяжения инвесторов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роструда, наибольшее число вакансий с заработной платой более 80 тыс. рублей предлагается в Москве (8 тыс. вакансий) и Красноярском крае (свыше 7 тыс. предложений о работе).

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