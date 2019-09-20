Бишкек, , 14:18 — REGNUM Азиатский банк развития предоставит правительству Киргизии грант в размере 7 млрд сомов (более 6,4 млрд рублей) на повышение зарплат учителям. Об этом в парламенте заявила министр финансов Бактыгуль Жээнбаева, передает «24.kg».

По словам главы минфина, в следующем году киргизстанским властям придется самостоятельно изыскивать деньги на эти цели.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа 2019 года правительство Киргизии пообещало поднять на 30% зарплаты школьным педагогам, а также воспитателям в детских садах и интернатах.

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