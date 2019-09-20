Самара, , 14:07 — REGNUM Строительство детского сада в микрорайоне «Волгарь» в Уфе завершится в 2020 году. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, строители сейчас выполняют подготовительные работы и осуществляют вертикальную планировку территории, а также ведут земляные работы по устройству котлована под фундамент. Место строительства уже осушили и изолировали от грунтовых вод.

Напомним, что двухэтажный детский сад будет рассчитан на 215 малышей. Рядом с детским садом в этом районе будет построена школа на 800 учеников.