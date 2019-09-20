Душанбе, , 14:02 — REGNUM Фермерские и общественные хозяйства Таджикистана произвели свыше 294,1 тыс. тонн картофеля. Такие данные приводит министерство сельского хозяйства страны по состоянию на начало второй декады сентября.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года в ведомстве зафиксировали рост объёма производства на 3,4 тыс. тонн. Указанное количество картофеля собрано с площади 15,6 тыс. га.

Всего в стране картофель посажен на площади свыше 33,6 тыс. га. Как сообщалось ранее, основные сорта картофеля, выращиваемые в Таджикистане, это «Пикасо», «Дусти», «Дурахшон», «Лорх», «Невский», «Кардинал», «Санте».