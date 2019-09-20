Киев, , 14:02 — REGNUM Госбюджет на 2020 г. составлен таким образом, что Украина полностью выполнит свои обязательства перед кредиторами.

Об этом сегодня, 20 сентября, заявила в Верховной раде министр финансов Оксана Маркарова.

Она напомнила, что следующий год для Украины — один из пиковых для выплаты долгов. После реструктуризации 2015 года было несколько лет, в течение которых не нужно было погашать долги, сказала министр финансов, но с 2019 года ситуация изменилась. Треть расходов бюджета на следующий год составляют именно расходы на погашение и обслуживание государственного долга.

«Да, мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание нашего госдолга — внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы… Но то, что мы полностью забюджетировали и полностью выполним свои обязательства, позволит нам на конец 2020 года наш долг к ВВП снизить до 46,7%», — добавила Маркарова.

По словам представителя правительства Украины, это сделает экономику более устойчивой и позволит направлять больше средств на развитие.

ИА REGNUM напоминает, что согласно проекту госбюджета, Украина в 2020 году должна направить 438,1 млрд гривен на погашение и обслуживание государственного долга. Вместе с тем, правительство планирует в следующем году привлечь около 380 млрд грн заимствований.

3 сентября Украина выплатила крупнейший долг 2019 г. в размере $1,1 млрд — евробонды на $661 млн, выпущенные в ноябре 2015 г/ в рамках реструктуризации, а также начисленные проценты в объеме $444 млн.