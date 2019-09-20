Москва, , 13:54 — REGNUM Говорить о структурных основаниях (утрате актуальности и востребованности данных профессий) для инициативы по отмене профессиональных праздников точно не приходится, заявила корреспонденту ИА REGNUM заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова.

«Например, День радио отмечается широким спектром представителей профессий связи, теле‑ и радиокоммуникаций, широко востребованных в нынешний век цифровизации.

Объяснять данное решение стремлением повысить производительность труда также не видится обоснованным. Данные праздники не носят статус официальных выходных.

И даже если согласиться с допущением, что по факту праздники отмечаются в соответствующих отраслях и могут неявно сокращать реальные рабочие часы, воздействовать на производительность труда работников отменой их профессиональных праздников однозначно не получится.

Производительность труда определяется делением созданной добавленной стоимости на отработанное время, то есть речь должна идти не только о пропорциональном увеличении добавленной стоимости вследствие увеличения фактически отработанного времени, а об опережающем росте числителя относительно знаменателя.

А здесь, напротив, может сыграть демотивирующий момент для тех работников, профессиональные праздники которых рассматриваются как пережиток прошлого», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые российские профессиональные праздники, введенные еще в СССР, могут быть отменены.

Читайте также: Некоторым профессиональным праздникам в РФ грозит «гильотина»