Магас, , 13:50 — REGNUM Вопросы снижения уровня бедности на Северном Кавказе обсудит министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин. Он прибыл 20 сентября в Ингушетию, где проведет совещание с руководителями региональных органов исполнительной власти субъектов СКФО, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

Максим Топилин Kremlin.ru

В ходе встречи с Максимом Топилиным он выразил признательность за внимание федерального центра к проблемам республики. Регион рассчитывает, что в ходе реализации национальных проектов будут решены многие застарелые проблемы Ингушетии. Это и необходимость развития социальной инфраструктуры, и создание новых рабочих мест, и рост доходов населения.

В плане рабочей поездки Топилина в Ингушетию посещение ряда социальных объектов республики, в том числе физкультурно-оздоровительного комплекса, центра профобучения лиц предпенсионного возраста и одного из детских садов.