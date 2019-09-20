Москва, , 13:46 — REGNUM Данные Роструда о высокооплачиваемой работе в регионах России. подтверждает существование в стране отраслевого зарплатного неравенства, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

«Попытаемся понять, почему, в частности, северные регионы страны стали лидерами списка. Ямал — это Арктика со всеми вытекающими последствиями. Власти Ямала планируют привлечь до 9 трлн рублей инвестиций до 2050 года (в первую очередь, это проекты, связанные с добычей сырья) и это лишь по скромным оценкам по итогам 2018 г. объем инвестиций составил 1,024 трлн руб.

Каждый рубль из этих инвестиций — это потенциальная заработная плата машиниста бульдозера, механика, инженера, электрогазосварщика и нужно учесть доплату за тяжелые условия труда.

В Якутии практически аналогичные сферы экономики стали источником потенциально высоких зарплат. В список можно добавить строительство Жадайской судоверфи. О необходимости развития Дальнего Востока практически на каждом экономическом форуме говорит президент России Владимир Путин.

Высокая заработная плата определяется спецификой вакансий и списком необходимых компетенций: инженер по буровзрывным работам (200 тыс), геолог (от 250 тыс), водители на китайские самосвалы (150 тыс), монтажник трубопроводов (150 тыс), машинист буровой установки (164 тыс).

Что касается Красноярского края, то уже сам факт того, что регион относится к субъектам-лидерам инвестиционной активности уже говорит сам аз себя. Регионы, специализирующиеся на экспортно-ориентированных видах экономической деятельности традиционно были лидерами по уровню заработных плат. По этой причине доля вакансий, относящихся к промышленному сектору в Красноярске составляет 21,6%.

Вот только число вакансий с заработной платой свыше 150 тыс. в том же Красноярске не превышает 250. Но это касается в большей степени узких специалистов. В прочих видах деятельности уровень заработной платы несущественно отличается от среднероссийского.

Москва и Санкт-Петербург традиционные лидеры по уровню заработной платы благодаря вакансиям, связанным с финансовым сектором, IT и пока ещё растущей строительной отраслью. «Вкусные» вакансии предлагают и иностранные компании. Но таких вакансий очень мало. Например, на сайте работа.ру их всего 506, сайт jobsora предлагает 2,5 тыс.

Все вышесказанное ещё раз подтверждает существование в России отраслевого зарплатного неравенства. На фоне информации о наличии такого рода вакансий нужно понимать, что большая часть населения регионов получает доход ниже среднего уровня.

Такая дифференциация — это нормальное явление для сырьевых стран, где высокий уровень оплаты труда в отдельных отраслях провоцируют рентные доходы, связанные с добычей полезных ископаемых», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роструда, наибольшее число вакансий с заработной платой более 80 тыс. рублей предлагается в Москве (8 тыс. вакансий) и Красноярском крае (свыше 7 тыс. предложений о работе).

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