Киев, , 13:36 — REGNUM Правительству Украины крайне важно узнать, кто сегодня реально контролирует землю в стране. Об этом заявил в эфире украинского телевидения 20 сентября министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Министр отметил, что рынок земли на Украине по сути есть, но он «непрозрачный» и существует исключительно для тех, кто имеет доступ и деньги. Соответственно, чтобы рынок стал открытым, нужно понять, кто является конечными владельцами актива.

«Сейчас мы не знаем, кто является конечным владельцем… Важно узнать, кто является сегодня теми настоящими людьми, которые контролируют землю на Украине», — подчеркнул чиновник.

Милованов отдельно отметил, что это нужно выяснить еще и потому, что страна «находится в состоянии войны».

ИА REGNUM напоминает, что, согласно последним заявлениям украинской власти, полноценный рынок земли на Украине заработает с 1 октября 2020 года. Предполагается, что землю купить смогут украинцы и компании, зарегистрированные на Украине, при этом первоочередное право выкупа получат те, кто сегодня ее обрабатывает. Также в законе будет прописан запрет приобретения в собственность участков гражданам и капиталу России.

По данным соцопроса центра Разумкова, в настоящий момент принятие закона о рынке земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 г. поддерживает 31% опрошенных, а не поддерживает — 49,1%.