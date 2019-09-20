Москва, , 13:19 — REGNUM Верховный суд Украины поддержал необходимость сохранения обеспечительной меры в отношении акций дочернего банка ВЭБ. РФ — Проминвестбанка (ПИБ), сообщили 20 сентября в пресс-службе госкорпорации.

«Таким образом, аукцион по продаже принадлежащих ВЭБ акций ПИБ не может быть проведен на законных основаниях до рассмотрения спора по существу», — сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2008 году ВЭБ купил акции Проминвестбанка и инвестировал в него более $2,7 млрд. В марте 2017 года Киев ввел санкции против работавших на Украине структур российских госбанков, включая Проминвестбанк.

В сентябре 2018 года ВЭБ призывал Украину к диалогу по урегулированию ситуации с арестом акций Проминвестбанка.

Читайте также: ВЭБ призвал Украину к диалогу после ареста акций Проминвестбанка