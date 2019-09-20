Москва, , 13:10 — REGNUM Профессиональные праздники в России вряд ли отменят, но их польза под вопросом, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя возможную отмену Дня радио, Дня железнодорожника и других праздников времён СССР.

«С учётом отраслевых праздников, в России ежегодно отмечается более 200 праздничных дат. Правда, отраслевые праздники не являются выходными.

Однако учитывал ли кто-то, сколько страна теряет в процентах от ВВП из-за того, что в отраслевой праздничный день сотрудники одной отрасли преимущественно отдыхают или используют возможность установить себе лишний выходной? Думается, что мы ужаснулись бы от такой статистики гораздо больше, чем от новости об отмене отраслевых праздников.

Кроме того, «советские» праздничные дни во многом несправедливы, так как они касаются в основном рабочих профессий, причем тех, которые существовали ещё в СССР, но не учитывают новые профессии, появившиеся и в связи с изменением экономической системы (например, банкир или брокер), и профессии, появившиеся в уже в конце XX и XXI веке, и речь идёт, прежде всего, о новых технологиях.

Сегодня Дня банкира или Дня финансиста нет, и миллионам людей, занятых в таких профессиях, немного обидно на фоне весьма недурно себя чувствующих отраслевиков, которые с пеной у рта защищают свой узковедомственный праздник. А когда значительная часть рабочего персонала будет вытеснена роботами, будут ли в России отмечать День робота? Но в Трудовом кодексе РФ об этом ничего не сказано.

Во времена СССР такие праздники преследовали цель показать рабочим, что государство их уважает, и хотя бы немного скрасить их тяжелый труд и быт, но сегодня условия труда совсем другие, чем были в СССР.

Ну, а если государство вместо коммунизма ставит целью перевести всю страну на «четырёхдневку», можно ожидать, что даже количество праздничных нерабочих дней в стране уменьшится.

То есть, например, после 1−2 января все будут выходить на работу, а профессиональные праздники станут внутренним делом самих отраслей и предприятий», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые российские профессиональные праздники, введенных еще в СССР, могут быть отменены в рамках так называемой регуляторной гильотины.

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