Киев, , 13:10 — REGNUM Министр финансов Украины Оксана Маркарова пояснила, почему при обещаниях нынешней власти обеспечить рост экономики в 5−7% ежегодно, госбюджет на 2020 г. базируется на реальном росте ВВП в 3,3%.

Речь об этом зашла на заседании Рады сегодня, 20 сентября, когда Маркарова представляла депутатам проект госбюджета, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Бюджет, который мы сегодня обсуждаем, основан на макроэкономическом прогнозе, принятом еще в мае 2019 года и пересмотр этого макропрогноза у нас еще впереди. Поэтому этот бюджет базируется на реальном росте ВВП в 3,3%», — заявила Маркарова.

Вместе с тем, министр финансов дала понять, что считает рост ВВП Украины на 5−7% вполне достижимой целью.

«Мы задекларировали амбициозную цель — рост в 5−7% ежегодно, это очень амбициозная цель и она достижима», — сказала Маркарова, призвав депутатов к «активному сотрудничеству» с правительством ради роста ВВП.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский заявил, что в ближайшие 5 лет Украина изменится кардинально, а экономика страны будет расти по 5−7% в год. В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил о планах обеспечить рост ВВП Украины в течение пяти лет по меньшей мере на 40%. Он уточнил, что рост украинской экономики в ближайшие годы произойдет за счет притока прямых иностранных инвестиций и увеличения продуктивности труда.