Москва, , 13:04 — REGNUM Более 20 новых инженерно-технических специальностей открыли техникумы и колледжи в семи регионах Дальневосточного федерального округа. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Так, в Хабаровском крае, Магаданской области и Якутия в новом учебном году началась подготовка рабочих для добывающей отрасли, мастеров КИПиА начали готовить в Приамурье, машинистов котлов, слесарей по ремонту оборудования электростанций и электромонтеров — в Чукотском АО.

«До 2025 года заявленная дальневосточными работодателями потребность в инженерных кадрах составляет 91 тысячу специалистов, из них 83% приходится на работников со средним профессиональным образованием», — пояснил заместитель генерального директора АРЧК ДВ Гасан Гасанбалаев.

Отмечается, что запуску новых специальностей в техникумах и колледжах Дальнего Востока в значительной степени способствовали средства «Единой субсидии», которую курирует Минвостокразвития России.

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