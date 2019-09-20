Иркутск, , 12:55 — REGNUM Власти Иркутской области отчитались о ходе выполнения поручения российского президента Владимира Путина о скорейшем обеспечении жильём пострадавших от мощнейшего наводнения. Судя по официальной информации, опубликованной сегодня, 20 сентября, на сайте региона, к сегодняшнему дню граждане получили четыре тысячи свидетельств на предоставление социальной выплаты, предназначенной для приобретения или строительства жилья.

Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, обладательницей четырехтысячного документа стала жительница посёлка Приудинск Чунского района. Свой заветный документ женщина поручила в торжественной обстановке из рук заместителя мэра Чунского района Алексея Емелина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после продолжительных дождей 26 июня 2019 года. Вода из разлившихся рек зашла в более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация повторилась. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Порядка пяти тысяч жилых строений не подлежат восстановлению. Со времени начала паводка российский президент Владимир Путин уже трижды побывал в регионе, где самолично решал вопросы пострадавших и контролировал исполнение своих поручений.

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