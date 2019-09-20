Москва, , 13:01 — REGNUM Исследовав динамику цен на новые легковые машины в России эксперты сделали вывод, что их стоимость в нашей стране за последние пять лет выросла на 76%. Об этом 20 сентября сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Также в агентстве выяснили, что рост цен на легковушки полностью компенсировал падение рубля по отношению к основным мировым валютам.

Однако специалисты отмечают, что есть большая доля вероятности продолжения роста стоимости новых машин. Одной из причин роста цен станет инфляция, которая никуда не исчезает.

Напомним, за первые две недели сентября 2019 года в России четыре автопроизводителя поменяли цены на свои автомобили. Среди них: Infiniti, KIA, Geely и Toyota.

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