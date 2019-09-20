Тверь, , 12:50 — REGNUM В Тверской области у овец, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве, выявили особо опасное вирусное заболевание — оспу овец, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону. Заболевание было установлено у животных в деревне Попцово Сукроменского сельского поселения Бежецкого района. Диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями.

В эпизоотическом очаге, на территории деревни Попцово Сукроменского сельского поселения Бежецкого района, а также в угрожаемой зоне, на территориях муниципальных образований Тверской области Бежецкий район, Кесовогорский район, прилегающих к деревне Попцово в радиусе 10 км.

«В эпизоотическом очаге произведен убой и уничтожение павших и убитых животных методом сжигания, проведена дезинфекция. В неблагополучном пункте и в угрожаемой зоне проводятся обходы населенных пунктов с целью уточнения количества овец в хозяйствах всех форм собственности, клинический осмотр животных. Организована вакцинация животных против оспы», — уточнили в ведомстве.

Оспа овец и коз является особо опасной вирусной болезнью овец, коз. Основные пути передачи — аэрогенный и алиментарный при контакте здоровых животных с больными. Факторами передачи возбудителя являются инфицированные трупы, мясо, носовая слизь, шерсть, инвентарь, транспорт, корм, выдыхаемый больными животными воздух, молоко от инфицированных животных, а также кровососущие насекомые и клещи, являющиеся механическими переносчиками. Болеют животные во все сезоны года.