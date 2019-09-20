Москва, , 12:42 — REGNUM Уровень безработицы в Москве один из самых низких в мировых столицах, сообщил ИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Он привёл сведения по этому параметру в десяти крупнейших мегаполисах мира.

«В Дели, Токио, Париже, Берлине, Стамбуле, Лондоне, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорке он выше, чем в Москве», — сказа Ефимов, сославшись на данные Euromonitor.

Так, согласно исследованиям, в Москве уровень безработицы составил в 2018 году 2,1%, что хуже только Пекина, где 1,4%. В Дели и Токио показатель превышает 3%, в Лондоне и Нью-Йорке — 4%. Заметно выше уровень безработицы в Берлине и Рио-де-Жанейро, а максимального значения он достигает в Стамбуле — 12,8%.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов пояснил ИА REGNUM, что уровень занятости в Москве самый высокий из мегаполисов и достиг уже 81%.

«В Лондоне этот показатель был равен 79%, в Нью-Йорке 72%, в Рио 59%, в Стамбуле 54%, в Дели — 40%», — сказал он.