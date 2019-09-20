Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Годовая инфляция в Санкт-Петербурге в августе 2019 года составила 3,9% после 4,3% в июле. Августовская инфляция в целом в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) также снизилась и составила 4,2% после 4,5% в июле. Об этом сообщили 20 сентября в Северо-Западном ГУ Банка России.

Специалисты регулятора пояснили, что замедление инфляции в Санкт-Петербурге связано со снижением темпов роста цен на овощи и мясные продукты. Инфляция на непродовольственные товары в городе также снизилась (с 3,6 до 3,2%), что объясняется, прежде всего, снижением спроса на парфюмерно-косметические товары в период летних отпусков.

В целом по СЗФО снижение инфляции также объясняется сокращением темпов прироста цен на продовольствие и снижением спроса на непродовольственные товары и услуги, что стабилизировало их цены.

Однако снижение инфляционных показателей в минувшем августе произошло лишь восьми из десяти регионов СЗФО. В Ленинградской и Новгородской областях инфляция осталась на июльском уровне.

Наиболее высокий уровень инфляции в августе 2019 года сохранялся в Республике Коми — 5,9%, хотя она и замедлилась после 6,6% в июле.

Самая низкая в округе, как и месяцем ранее, наблюдалась в Вологодской области (3,4%). Главным фактором стало насыщение продовольственного рынка региона овощами свежего урожая.

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