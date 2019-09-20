Москва, , 12:37 — REGNUM Автоматический обмен финансовой информацией, который ранее вёлся Россией с Великобританией, может быть прекращён. Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена исключить Соединённые Королевство из ежегодно обновляемого перечня стран, с которым осуществляется такой обмен. Проект соответствующего приказа ФНС опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Кроме Великобритании из списка исчезли «отдельные административные единицы» Королевства— острова Мэн, Гернси и Джерси. При этом в перечень предполагается включить Израиль и Панаму.

Всего в проектируемом списке будут 88 юрисдикций. Предполагается, что соответствующий приказ ведомства вступит в силу с 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года Россия подписала международное соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией, которая позволит ФНС получать данные о финансовых счетах налогоплательщиков от более чем 80 юрисдикций, включая оффшорные.

В ноябре 2017 года Госдума РФ приняла правительственный законопроект, вводящий стандарты обмена финансовой информацией между налоговыми органами РФ и других стран. Документ был разработан правительством в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, которая действует в РФ с 1 июля 2015 года. Она позволяет налоговым органам РФ и других стран заключать друг с другом соглашения об обмене финансовой информации между разными странами в налоговых целях.

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