Джакарта, , 12:38 — REGNUM Индустриальный банк Кореи (IBK) открыл свою первую точку за рубежом посредством слияния и поглощения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, церемония открытия IBK Indonesia Bank прошла 19 сентября в Джакарте.

Известно, что к 2023 году банк намерен увеличить число своих филиалов до 55 единиц. Ранее, в январе Индустриальный банк Кореи выкупил два местных банка Индонезии.

«Мы сделаем все возможное, чтобы оказать содействие экономическому развитию Индонезии, а также малым и средним предприятиям, желающих на южнокорейский или индонезийский рынки», — сообщили в банке.