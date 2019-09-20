Тверь, , 12:31 — REGNUM Отопительный сезон в Твери стартует с 23 сентября — первыми тепло начнут получать детские сады, школы, больницы, а с 26 сентября подключать к теплоносителю начнут жилые дома, сообщила пресс-служба администрации Твери.

Как уточнили в мэрии, по данным на 16 сентября были все семь этапов гидравлических испытаний тепловых сетей города, в ходе подготовки к отопительному сезону было выявлено и устранено 415 повреждений, работы на ряде проблемных участков продолжаются до сих пор.

В администрации уточнили, что работы по подаче теплоносителя, регулировке, будут продолжаться в течение пяти-шести дней. Основные работы по подключению отопления в жилом фонде должны быть завершены до 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Росгидрометеоцентр предупредил о резком похолодании в регионах Центрального федерального округа — до — 3 градусов в ночное время. В северных регионах округа возможен снег.