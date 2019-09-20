Чебоксары, , 12:29 — REGNUM В Чувашии текущая задолженность по зарплате составляет 103,4 млн рублей перед 2227 работниками в 28 организациях. Такие данные опубликовал республиканский минтруд со ссылкой на статистику государственной инспекции труда.

Самые большие долги сложились в ГУП «Чувашавтотранс», и на 17 сентября 2019 года они составляют 39,8 млн рублей перед 707 работниками. Погашение задолженности осуществлялось за счет средств, выделенных из Резервного фонда Чувашской Республики, а также финансовых средств конкурсного управления. Оставшуюся часть задолженности планируется погасить за счет реализации имущества ГУП «Чувашавтотранс» в октябре текущего года.

Кроме того, задолженность по зарплате имеется в следующих организациях: ПАО «АЗНХ», ООО «ЧЗМТ», ООО «Коммунальщик», ООО «Нова-Групп» — управляющей компании ООО «Фирма «Старко», АО «Санаторий «Чувашия», ООО «ВК-Недвижимость», ООО «Волговятгипрозем», ООО «Завод ЧЖБИ», ООО «Пром Газ Сервис», ООО «Завод автокомпонентов «Элма», МУП «Городок», ЗАО «Лизинг Моторс», ООО «А-Версус», ЗАО «ФЦГР «ЭкоСтрой», ООО «СК «Стройсфера», ГАУ ЧР ДПО «Учебно-производственный комбинат».

По результатам проведенных гострудинспекцией проверок к административной ответственности привлечено 277 юридических лиц, на которых наложены административные штрафы в размере 0,7 млн рублей, 616 должностных лиц оштрафованы на сумму 0,2 млн рублей. Выявлены 160 индивидуальных предпринимателей, на которых наложен административный штраф на сумму более 20,1 млн рублей, в том числе 6,6 млн рублей по оплате труда.

В результате задолженность по заработной плате в текущем году погашена перед 4719 работниками в сумме 142,0 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на 1 июля 2019 года просроченная задолженность по зарплате составляла 36,86 млн рублей. Чувашия входит в группу антилидеров в Поволжье с наибольшими зарплатными долгами.

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