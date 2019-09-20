Киев, , 12:24 — REGNUM Проект бюджета Украины на 2020 год нельзя принимать в первом чтении. Документ нужно отправить правительству на доработку. Об этом 20 сентября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Эту книжку надо вернуть назад в библиотеку, которая находится в Кабинете министров Украины и пусть они её ещё раз прочитают и жёстко перепишут… Нельзя его принимать в первом чтении, его нужно вернуть… Это бюджет для олигархов, это бюджет для МВФ, это бюджет для фонда Сороса… Это не бюджет слуг народа, это бюджет господ народа», — считает Шуфрич.

Он призвал Киев отказаться от взимания налога на ренту с газодобывающих компаний, которые работают на Украине. По его словам, это якобы позволит «на 2500 грн (100 долл — ред.) уменьшить цену на газ». «Тогда она будет около 3000 грн (121 долл — ред.)», — добавил Шуфрич.

При этом депутат призвал правительство повысить ренту и акцизы, что получить деньги для повышения зарплат и пенсий.

«Кого же лоббирует этот бюджет? В этом бюджете нет никакого увеличения акцизов, рент, которые бы существенно повысили доходную часть нашего бюджета, а значит, дали бы возможность повышать зарплаты, пенсии и снижать стоимость тарифов. Это лоббистский бюджет олигархических групп», — рассказал Шуфрич.

Он также считает, что в условиях войны Киеву не нужно увеличивать затраты на безопасность и оборону.

«Я не понимаю, как можно увеличивать военные бюджеты на 33 млрд, в условиях когда мы говорим и декларируем что мы идем к миру… Зачем увеличивать бюджет на 33 млрд (1,3 млрд долл — ред.) для Абромавичуса (генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус — ред.)? Что он хочет купить на 33 млрд, у кого? Если мы больше не крадем в «Укроборонпроме», значит там денег на 30−40% больше», — предположил Шуфрич.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Рада рассмотрит в первом чтении проект бюджета Украины на 2020 год. В документе заложено увеличение финансирования образования, медицины, минимальных зарплат и пенсий, а также сектора безопасности и оборон. 16 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в 2020 году Киев должен направить 438, 1 млрд грн (17 млрд 801 млн долл) на погашение и обслуживание государственного долга, что на 20 млрд грн (812 млн долл) больше, чем в этом году.