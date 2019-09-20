Киев, 20 сентября 2019, 12:24 — REGNUM Проект бюджета Украины на 2020 год нельзя принимать в первом чтении. Документ нужно отправить правительству на доработку. Об этом 20 сентября в кулуарах парламента заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Он призвал Киев отказаться от взимания налога на ренту с газодобывающих компаний, которые работают на Украине. По его словам, это якобы позволит «на 2500 грн (100 долл — ред.) уменьшить цену на газ». «Тогда она будет около 3000 грн (121 долл — ред.)», — добавил Шуфрич.
При этом депутат призвал правительство повысить ренту и акцизы, что получить деньги для повышения зарплат и пенсий.
Он также считает, что в условиях войны Киеву не нужно увеличивать затраты на безопасность и оборону.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Рада рассмотрит в первом чтении проект бюджета Украины на 2020 год. В документе заложено увеличение финансирования образования, медицины, минимальных зарплат и пенсий, а также сектора безопасности и оборон. 16 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в 2020 году Киев должен направить 438, 1 млрд грн (17 млрд 801 млн долл) на погашение и обслуживание государственного долга, что на 20 млрд грн (812 млн долл) больше, чем в этом году.