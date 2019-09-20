Уфа, , 12:23 — REGNUM 11 октября в Башкирии является нерабочим праздничным днем. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

В 2019 году нерабочий праздничный день 11 октября — День Башкирии — День принятия Декларации о государственном суверенитете БАССР приходится на пятницу. Продолжительность работы в четверг, 10 октября, сокращается на один час.

Напомним, что на основании ст. 120 ТК РФ при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный День Республики в число календарных дней отпуска не включается.