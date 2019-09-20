Киев, , 12:16 — REGNUM Верховая рада Украины поддержала предложение правительства Украины назначить Дмитрия Сенниченко на пост главы Фонда государственного имущества Украины. «За» соответствующее решение проголосовало 238 депутатов.

По словам Сенниченко, в собственности государства находится 3600 предприятий, из которых 1300 — «остатки на бумаге».

«Сейчас из 3600 государственных предприятий 2300 более-менее живые, остальные — просто остатки на документах. Те активы, которые пойдут по процедуре большой приватизации с привлечением советников, там уже есть первые кандидаты. Около 1300 предприятий — это малая приватизация… В предыдущие годы не происходило большой приватизации из-за отсутствия совместной политики законодательной власти, исполнительной власти и фонда госимущества», — сказал Сенниченко.

По его слова, в собственности украинского государства должны остаться только те предприятия, которые эффективно работают.

«От правительства я получил задачу — реализовать политику, которая направлена на привлечение прямых инвестиций и компетентных инвесторов. Задачей номер один не является получение как можно больших поступлений в государственный бюджет. Есть задача — привлечь инвесторов, второе — борьба с коррупцией», — рассказал Сенниченко.

Он пообещал провести открытую и прозрачную приватизацию госпредприятий.

«Опрос Украинского центра экономических исследований показывает, что 84% украинцев считают, что государственные предприятия, которыми на самом деле управляют политики, несут большую коррупцию. Потом эти средства реинвестируются опять в выборы… Моя задача — сделать действительно открытую, прозрачную приватизацию тех предприятий, которые не будут определены как стратегические, которые не оставят в государстве», — подытожил Сенниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству до 1 октября 2019 года сформировать перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации. Также президент поручил правительству до 1 декабря 2019 года подготовить к приватизации крупные и мелкие госкомпании.