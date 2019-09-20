Барнаул, , 12:13 — REGNUM Эксперты Совета по правам человека (СПЧ) по итогам своей поездки в Алтайский край выразили серьёзную обеспокоенность в связи с непринятием мер в отношении золотодобывающего предприятия, действующего на территории Солонешенского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судя по докладу, представленному на сайте данного органа, согласно проектной документации, представленной в совет «Алтайнедра», открытый сброс воды в реку Ануй исключается посредством устройства водоотстойников, но во время посещения участка работ экспертами совета обнаружена прорытая из отстойника канава, выходящая непосредственно в реку, куда сливается загрязненная вода.

В СПЧ не исключают, что деятельность ООО «Ануй» ведет к гибели, сокращению численности и нарушению среды обитания объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Алтайского края, но местные власти несмотря на многочисленные обращения граждан и общественных организаций, не всегда принимают достаточные меры по проверке информации, изложенной в обращениях.

Особую значимость данной проблеме придаёт то обстоятельство, что недалеко от места добычи золота расположена знаменитая на весь мир Денисова пещера, являющаяся уникальным археологическим объектом, предлагаемым для включения в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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«В случае сохранения уникальных природных ландшафтов и придания территории статуса ООПТ (например, включения его в качестве кластера в планируемый национальный парк «Горная Колывань»), возможно создание на этой территории смешанного объекта мирового наследия, чего до сих пор в России не существует», — подчёркивают общественники. Они настаивают на том, чтобы Росприроднадзор совместно с прокуратурой Алтайского края провели внеплановую проверку соответствия деятельности ООО «Ануй».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее СПЧ заявил о серьёзных природоохранных проблемах в лесах региона.

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