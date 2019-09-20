Ташкент, , 12:12 — REGNUM Объем производства бензина в Узбекистане по итогам января-августа 2019 года составил 679,5 тыс. тонн, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в государственном комитете республики по статистике.

За отчетный период производство дизельного топлива сократилось на 6,5%, до 701,2 тыс. тонн. Объем добычи нефти составил 467,2 тыс. тонн, что также на 6,5% меньше, чем в январе-августе 2018 года. Производство природного газа выросло на 0,2%, до 40,3 млрд куб. метров, газового конденсата — сократилось на 3,1%, до 1,38 млн тонн.

Напомним, снижение объемов добычи нефти и газа в Узбекистане продолжается последние десять лет. Специалисты связывают это с истощением природных ресурсов на месторождениях Кокдумалок, Газли, «Шуртанская группа» и Денгизкуль. Вместе с тем в республике растет импорт углеводородов.