Боровск, Калужская область, , 12:47 — REGNUM В Калужской области 19 сентября состоялось торжественное открытие Международного форума «Хлеб, ты — мир». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, участие в форуме приняли заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, председатель Совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрий Зубов.

На пленарном заседании выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев Admoblkaluga.ru

Ключевым мероприятием деловой программы стало пленарное заседание «Кооперация: время решений». Оно было посвящено развитию основных направлений деятельности потребительской кооперации и повышению ее роли в устойчивом развитии сельских территорий. Открывая заседание, Алексей Гордеев сказал об актуальности проведения мероприятия. Он подчеркнул: «Кооперация предполагает наиболее справедливую организацию хозяйственной деятельности, когда прибыль может распределяться эффективно и разумно по всей цепочке деятельности. В нашей стране кооперация развивается в разных направлениях: здесь и потребительские кооперативы, и производственные, и сельскохозяйственные, и финансово-кредитные».

Вместе с тем, условия для объединения граждан для ведения той или иной экономической деятельности могут быть более совершенными. Алексей Гордеев также заметил, что развитие кооперации в любой стране мира прямо пропорционально развитию гражданского общества, а элементы самоуправления — это элементы доверия общества к власти. Напутствуя участников форума, вице-премьер выразил надежду, что итогами дискуссии станут предложения, которые можно будет направить в Правительство и федеральные министерства для совершенствования нормативно-правовой базы.

В своем выступлении калужский губернатор Анатолий Артамонов отметил: «Кооперация является одной из самых перспективных и объединяющих форм сотрудничества, которое придумало человечество. Она несет важную социальную функцию, создавая рабочие места, обеспечивая сбыт продукции личных подсобных хозяйств, формируя инфраструктуру обслуживания сельского хозяйства. Туда, где не ступала нога предпринимателя, там вынуждена работать потребительская кооперация». Глава региона подчеркнул, что в ее состав входят сотни магазинов, несколько десятков автомагазинов, которые обслуживают 1200 отдаленных населенных пунктов региона.

В свою очередь Виктор Евтухов акцентировал внимание на совершенствовании нормативного законодательства, касающегося потребкооперации, и развитии транспортно-логистической инфраструктуры потребкооперации. «Первоочередная наша задача — создать недостающее звено — рынки потребкооперации», — сказал заместитель главы профильного федерального ведомства. В этой связи он обратился к опыту зарубежных коллег, подчеркнув, что такие рынки являются важнейшим элементом продовольственной безопасности государства. Виктор Евтухов также предложил рассмотреть возможности государственно-частного партнерства для развития этого направления.

Ранее Алексей Гордеев и Анатолий Артамонов ознакомились с работой павильона Центросоюз. В его экспозиции представлены основные направления деятельности потребительской кооперации. В их числе — оптово-распределительный центр, заготовительная деятельность, современные методы цифрового учета и контроля товародвижения и расчетов за сданную продукцию. Также состоялась презентация проектов цифровой Экосистемы Coop, демонстрация перспективной концепции кооперативного магазина, мастер-классы студентов и преподавателей, защита предпринимательских проектов, презентации образовательных организаций и инновационных программ. Здесь же представили книгу «Региональные российские бренды», которая рассказывает о лучшей продукции, ставшей «визитной карточкой» каждого региона страны.

Кроме того, в павильоне Центросоюза ГУМ представил «Фонтан Дружбы Фермеров» — копию фонтана Дружбы народов. Для его праздничного оформления декораторы ГУМа использовали 135 000 специально обработанных крупных колосьев, 100 виноградных лоз, 300 гроздей винограда, 500 стеблей кукурузы с початками и 100 подсолнухов. ГУМ-Гастроном №1 привез выпущенные под собственной торговой маркой: чай, кофе, кондитерские изделия, мороженное, соки, лимонад, а также фермерские мясные деликатесы, сыры и молочные продукты. Сотрудники стендов выставки регионов России одеты в продукцию мануфактур Bosco. Официальное открытие еще одной фабрики, принадлежащей данной компании, состоится в Калуге 29 сентября 2019 года.

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