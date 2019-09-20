Улан-Удэ, , 11:57 — REGNUM В Бурятии завершился первый этап реализации проекта по созданию образовательно-инновационных центров в области кожевенных технологий — определены группы, для которых будут создаваться образовательные модули. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.

В академии проект выполняется силами преподавателей кафедр «Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства» и «Технология производства, переработки и стандартизации сельскохозяйственной продукции».

Совместными усилиями на первом этапе реализации проекта проведен обзор потребностей отечественного и местного рынка в квалифицированных кадрах в области инноваций в кожевенной, меховой промышленности. Этот анализ позволил определить целевые группы, для которых будут разрабатываться учебные модули и создаваться онлайн-платформы.

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Напомним, проект программы Erasmus+ «Создание образовательно-инновационных центров по кожевенным технологиям в России и Монголии (LEATHUB)» реализуется учёными Бурятской ГСХА совместно с экспертами ВСГУТУ и Торгово-промышленной палаты Бурятии при поддержке Евросоюза. Он рассчитан на три года и завершится в январе 2022 года.

В течение трёх лет участникам проекта предстоит решить несколько задач: стимулировать развитие производства отечественного кожевенного сырья, переработку отходов производства кожи, внедрить инновационные технологии для повышения экологической безопасности производственных процессов, наладить сотрудничество промышленных предприятий с учебными заведениями.

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