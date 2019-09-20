Киев, , 12:16 — REGNUM В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год, размещенном на сайте Верховной рады, на оборону заложены расходы в размере 5,4% от ВВП.

Всего на армию планируется потратить 245 млрд гривен, что составляет примерно $10 млрд долларов. Это на 23 млрд гривен больше, чем было заложено на 2019 год.

Больше планируется потратить на бюджетные программы минобороны и субъектов сектора безопасности и обороны. На это предлагается выделить 207,8 млн гривен. На государственные запланировано 10 млн гривен, а остальная сумма заложена в графу нераспределенных расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, госбюджет Украины на 2020 год в первом чтении Верховная рада планирует рассмотреть 18 октября. Второе чтение намечено на 15 ноября.

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